Wohnt Mutter Doria Ragland bei Herzogin Meghan und Prinz Harry?

Ist der Haushalt von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) im neuen Jahr fünfköpfig geworden? Zumindest britischen Medien zufolge. So berichtet etwa der «Express», dass Meghans Mutter Doria Ragland (67) derzeit bei den beiden in deren US–Anwesen in Montecito leben soll. Genauer gesagt habe Ragland das Gästehaus der Sussexes bezogen.