Wolf Biermann feiert seinen 90. Geburtstag mit drei Konzerten

Freunde und Weggefährten auf der Bühne

Bei den Festkonzerten wird Biermann, der am 15. November 90 Jahre alt wird, nicht allein auf der Bühne stehen. Unter dem Motto «Wolf Biermann & Freunde» treten bei jeder Veranstaltung wechselnde Künstler und Weggefährten an seiner Seite auf. Der Liedermacher wird auch seine bekanntesten Lieder und Gedichte selbst vortragen.