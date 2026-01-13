Wolfgang Bahro: Weitere «GZSZ»-Pause für «Haveltod»-Krimi?

Ihre Pause bei «GZSZ» hing direkt mit den Dreharbeiten zu «Haveltod» zusammen. Wie haben Sie diese Pause erlebt?

Bahro: Ich hatte ja schon öfter längere Urlaube oder Pausen. Einmal war ich drei Monate in Bad Segeberg und habe bei «Winnetou» den Santer gespielt – da war ich halb präsent, bin sonntags nach der Vorstellung nach Berlin gefahren und montags bis mittwochs am «GZSZ»–Set gewesen. Oder ich war mal zwei Monate in Neuseeland und Bhutan urlauben, da war ich gar nicht in der Serie zu sehen. Diesmal war es aber das erste Mal, dass ich gezielt für einen Film pausiert habe. Währenddessen lag Jo Gerner im Koma – das war ganz interessant, weil ich dadurch trotzdem «anwesend» war. Man hatte mich vorher mit Sauerstoffmaske und geschlossenen Augen gefilmt, und diese Szenen wurden dann immer wieder eingeblendet, während die anderen Figuren mir ihre Geschichten erzählt haben (lacht). Wenn nur von weitem gefilmt wurde, lag natürlich ein Double da.