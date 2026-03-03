Wolfgang Grupp: «Ich würde am liebsten alles ungeschehen machen»

Gysi schilderte dem Publikum den Suizidversuch und fragte dann, ob Grupp sein Leben trotz seiner Altersdepression geniessen könne. Als dieser nickte, brandete Beifall auf. Im Anschluss sagte Gregor Gysi gegenüber «RTL», dass Grupp als «entschlossener, willensstarker Mensch» die Abgabe des Unternehmens «zunächst nicht richtig verkraften konnte.» Wenn Grupp ihn um Rat gefragt hätte, hätte er ihm geraten, sich eine neue Aufgabe zu suchen. Denn ein Mensch, der so viel Verantwortung getragen habe, könne nicht einfach von heute auf morgen nur noch zuhause sitzen. Inzwischen sei Grupp seiner Meinung nach über den Abgrund hinweg. «Es geht auch um seine Familie, es geht um viele andere, die ganz schwer mit so einem Suizid leben können. Und ich glaube, das hat er mittlerweile verstanden.»