Wolfgang Petry: «Musste eine Menge stöbern, um neue Lieder zu finden»

Und so konnte in den vergangenen Monaten ein neues Weihnachtsalbum mit insgesamt zwölf Songs entstehen – eigene Kompositionen und Coverversionen beliebter Weihnachtslieder. Dazu heisst es in der Pressemitteilung: «Den stimmungsvoll–nostalgischen Auftakt zu ‹Immer wenn es schneit› macht der gleichnamige Titelsong, auf dem Wolfgang Petry zu festlich–poppigen Klängen von liebgewonnenen Erinnerungen an vergangene Weihnachten erzählt und wie diese besondere Zeit bis heute für ihn nichts von ihrem ursprünglichen Zauber eingebüsst hat.» Früher beschenkte der Mann mit den Freundschaftsarmbändern seine Fans häufiger mit Weihnachtsalben wie das zweiteilige «Freude», «Wolles Fröhliche Weihnachten» und das Best–of–«Freudige Weihnachten». Wieso hat er sich jetzt entschieden, wieder Musik zum Wiegenfest beizusteuern? «Es hat sich einfach so ergeben, und ich fand, nach 20 Jahren war es wieder mal an der Zeit», erläutert er im Interview mit spot on news.