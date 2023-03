«Wolfswinkel»: Woher kennt man die drei Hauptdarstellerinnen?

Darum geht's in «Wolfswinkel»

Die brandenburgische Polizistin Melanie Kosse (Annett Sawallisch, geb. 1978) mag es, wenn man sie mag - und wenn's politisch wird, hält sie sich raus. Doch das ist nicht mehr so einfach, wenn sich in ihrem Heimatdorf ausgerechnet ihre beste Freundin Lydia John (Claudia Eisinger, 38) mit rechten Slogans wichtigmacht. Der nach einem Karriereknick heimgekehrte Daily-Soap-Star sammelt als Influencerin im Dorf Likes und Follower und verdient mit ihren «Holt euch eure Heimat zurück»-Webvideos fast so gut wie mit einer Hauptrolle.