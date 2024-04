Wolke Hegenbarth sucht Ausschnitte aus «Mein Leben & Ich»

Seit 2019 ist sie Mutter

Wolke Hegenbarth spielte auch in der ARD–Vorabendkrimiserie «Alles Klara» und seit 2019 in der ARD–Fernsehfilmreihe «Toni, männlich, Hebamme». Doch längst ist sie nicht mehr nur als Schauspielerin aktiv. Sie nahm auch an zahlreichen TV–Shows teil. 2006 tanzte sie in der ersten Staffel der RTL–Sendung «Let's Dance» mit und konnte den zweiten Platz ergattern. 2008 landete sie beim «TV total Turmspringen» (ProSieben) im Synchronspringen auf Platz 1. Als «Maus» belegte sie 2022 in der ProSieben–Show «The Masked Dancer» den vierten Platz.