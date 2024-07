Wolke Hegenbarth verabschiedet sich von «Toni, männlich, Hebamme»

Folge zehn von «Toni, männlich, Hebamme» wird eine Woche später am 16. August ausgestrahlt. In «Das Glück der Anderen» wird Leo in der Geburtssprechstunde von seiner Ex–Frau Hanna (Kathrin von Steinburg, 47) und deren neuen Ehemann Alex (Martin Bretschneider, 49) überrascht – im Gepäck die hochschwangere Haushaltshilfe Natascha (Katja Hutko, 30). Währenddessen versucht Luise ihre Beziehung zu Sami zu retten.