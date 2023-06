Der Streit um die Royal Lodge scheint noch nicht abschliessend geklärt zu sein: Gerüchten zufolge möchte König Charles III. (74), dass sein Bruder Prinz Andrew (63) aus dem 38 Millionen teuren Anwesen in Windsor auszieht, damit die Villa für Prinz William (41) und dessen Familie frei wird. Doch offenbar hat sein Sohn keine Absichten, zusammen mit Kate (41) und den drei Kindern in das 30-Zimmer-Anwesen einzuziehen. Eine Quelle verriet dem Online-Portal «Page Six», dass William, Kate, George (9), Charlotte (8) und Louis (5) «sehr glücklich» in ihrer aktuellen Residenz Adelaide Cottage seien.