Wollte Liam Payne nach Argentinien ziehen?

Bisherige Medienberichte sprachen davon, dass sich Payne in Buenos Aires aufhielt, um von dort mit der US–Botschaft an der Verlängerung seines USA–Visums zu arbeiten. Angeblich habe er dafür auch mehrere Drogentests durchlaufen müssen, um den Behörden zu beweisen, dass er clean sei. Diese habe er bestanden und hätte am Freitag, also zwei Tage nach seinem Tod, das Visum abstempeln lassen können. Sein Ziel sei es den Berichten zufolge gewesen, sich mit seiner Freundin in Miami ein neues Leben aufzubauen.