Wolodymyr Selenskyj eröffnet Comeback des Glastonbury-Festivals

Ein Auftritt der Chemical Brothers am Freitagabend entfällt unterdessen. Tom Rowlands (51), ein Teil des Duos, habe sich laut einer Mitteilung bei Twitter mit dem Coronavirus infiziert. Die beiden hätten gehofft, dass sich Rowlands rechtzeitig erhole, was jedoch nicht der Fall sei. Man hoffe aber weiterhin, dass ein für den Sonntag in York geplanter Auftritt stattfinden könne.