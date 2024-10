«Women of the Year»: Pamela Anderson begeistert mit natürlichem Look

«Ich habe nichts gegen Make–up»

«Ich habe es einfach getan und damit gespielt», sagte sie im Interview mit «Glamour». «Ich habe nichts gegen Make–up, aber ich hatte das Gefühl, es hat an mir besser ausgesehen als ich in meinen Zwanzigern war.» Weiter verriet die 57–Jährige: «In den Fünfzigern steht man an einem Scheideweg. Man fragt sich: ‹Will ich ewig der Jugend nachjagen? Oder will ich mich selbst akzeptieren?›» Sie habe jetzt im Gegensatz zur «Baywatch»–Zeit das Gefühl, sich zum ersten Mal in ihrem Leben wohlzufühlen, wenn sie einen Badeanzug trage: «Ich fühle mich endlich wohl in meiner Haut. Das ist so befreiend.»