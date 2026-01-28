«Wonder Man» auf Disney+: Alles zur neuen Marvel-Serie

Darum geht es in «Wonder Man»

Der aufstrebende Schauspieler Simon Williams setzt alles daran, seiner Karriere den entscheidenden Schub zu verleihen. Er träumt von der Hauptrolle in einer Neuauflage des legendären Superheldenfilms «Wonder Man», die der exzentrische Regisseur Von Kovak («Triangle of Sadness»–Star Zlatko Buric, 72) realisieren möchte. Zufällig begegnet er Trevor Slattery, einem Schauspieler, dessen beste Tage schon hinter ihm liegen. Obwohl der eine noch eher am Anfang, der andere am Ende seiner Karriere steht, schliessen sie sich zusammen, um ihr grosses Ziel eines Parts im geplanten «Wonder Man»–Film zu erreichen.