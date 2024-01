«Wonder Woman» Lynda Carter: Stylischer Auftritt mit ihrer Tochter

Allerdings habe sie «ein wenig Botox» verwendet. Dennoch glaube sie, dass wahre Schönheit von innen kommt: «Wir sind immer noch Vollblutfrauen mit der Komplexität, die wir alle haben, und dem starken inneren Selbst, das wir alle haben.» Das sei auch der Teil ihrer Erfolgsrolle, «der in den Menschen widerhallt – es ist diese Person in uns, die so mächtig ist, dass wir Leben erschaffen». Sie sage gerne: «Wir sind die Mütter der gesamten Menschheit.»