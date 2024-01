Woodstock-Sängerin Melanie Safka im Alter von 76 Jahren gestorben

Im folgenden Jahr, als die Sängerin 22 Jahre alt war, trat sie auf dem legendären Festival in Woodstock auf – in einer historischen Besetzung, zu der Joan Baez, Jimi Hendrix und The Grateful Dead gehörten. Ein Moment, der ihr auch Jahrzehnte später unvergessen blieb: «Der Horror baute sich immer weiter in mir auf», erzählte sie der Associated Press im Jahr 2019. «Der Gedanke daran, dass ich vor all diesen Leuten und dieser riesigen Bühne auftreten würde – ich war ganz allein. Dann begann es zu regnen und ich glaubte wirklich, dass alle aufstehen und nach Hause gehen würden.» Aber die Menschen blieben und schwenkten Kerzen in der Dunkelheit – und Melanie sang und ging mit dem Gänsehaut–Auftritt in die Musik–Geschichte ein. Dabei war der Zufall: Sie war für die Incredible String Band eingesprungen, die nicht im strömenden Regen auftreten wollte.