Woody Allen feiert 90. Geburtstag: Ein umstrittener Meister

Woody Allen reagierte mit einem ergreifenden Essay auf den tragischen Todesfall. «Wie niemand sonst, den diese Welt je gesehen hat oder wahrscheinlich jemals wieder sehen wird, erhellten ihr Gesicht und ihr Lachen jeden Raum, den sie betrat», schrieb er in einem emotionalen Text, der von «The Free Press» veröffentlicht wurde, und verriet noch mit Blick auf das Privatleben der beiden Stars und die zurückliegende Beziehung: «Wir hatten ein paar grossartige gemeinsame Jahre und schliesslich gingen wir beide getrennte Wege. Warum wir uns trennten, können wohl nur Gott und Freud herausfinden.»