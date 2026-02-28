Woody Harrelson verleiht Harrison Ford Preis für dessen Lebenswerk

Bei den Actor Awards überreicht Woody Harrelson (64) der Schauspiel–Legende Harrison Ford (83) den Lifetime Achievement Award. Das meldet das Branchenblatt «The Hollywood Reporter». Bei der Ankündigung im Dezember ehrte SAG–AFTRA–Präsident Sean Astin (54) den «Indiana Jones»–Star: «Harrison Ford (83) ist eine aussergewöhnliche Persönlichkeit – ein Schauspieler, dessen ikonische Rollen die Weltkultur nachhaltig geprägt haben. Es ist uns eine Ehre, eine echte Legende auszuzeichnen, deren Einfluss auf unsere Kunst bis heute fortbesteht.»