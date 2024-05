Workout: Darum trainiert Lenny Kravitz in seiner Lederhose

«Ich weiss, was ich tue»

Auch Kritik an der Übung, die Kravitz in dem Clip vorführt, scheint ihn nicht zu interessieren. «Ich weiss, was ich tue», sagte er «Variety». «Und mein Trainer weiss, was er tut. Und ich kenne meinen Körper und weiss, was er tut, was er kann und wie er sich anfühlt, und alles ist gut. Ich habe mit Spitzensportlern trainiert, ich habe mit Footballspielern, NFL– und NBA–Stars trainiert. Ich habe mit MLB–Stars, Wrestlern und Boxern trainiert. Ich habe mit ihnen allen gespielt. Ich werde keine Namen nennen, aber es sind alles Leute, die ihr kennen würdet. Und sie werden euch sagen, dass ich sehr ernsthaft trainiere.»