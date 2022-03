World Backup Day 2022: Warum und wie Daten sichern?

Lieber ein Backup zu viel als eines zu wenig

Fotos, Videos und Co. kopieren User am besten regelmässig auf ein physisches Speichermedium, wenn sie auf Nummer sicher gehen möchten. Denn häufig speichern die integrierten Backup-Funktionen von Smartphones die Sicherungen bei einem internen Cloud-Dienst, was die gleichen Probleme wie bei Computern und Laptops mit sich bringen kann. Diese Backup-Dienste sind zwar nicht per se schlecht, für vollständige Sicherungskopien empfehlen die Veranstalter des World Backup Day jedoch separate Accounts bei Anbietern wie Acronics, Backblaze, iDrive oder LiveDrive - sowohl für PC- und Laptop als auch Smartphone- oder Tablet-Backups.