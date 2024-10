World Porridge Day: Drei originelle Rezepte mit Haferflocken

Zubereitung: Haferflocken, Milch und das Ei in einer Schüssel verrühren und dann das Obst hinzugeben. Man kann beispielsweise eine Banane in Scheiben schneiden und dazu frische Beeren, hier kann man auch zu gefrorenen Früchten greifen. Auch eine Bananen–Schoko–Variante schmeckt köstlich. Dafür zu der Haferflocken–Mischung noch einen Esslöffel Backkakao hinzugeben und eine reife Banane. Je reifer die Banane, desto weniger muss das Ganze gesüsst werden. Auch ein geriebener Apfel mit ordentlich Zimt ergibt ein leckeres Baked Oatmeal. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Im Anschluss wird die Masse in eine kleine Auflaufform oder ein anderes ofenfestes Gefäss gegeben und kommt bei 180 Grad Ober–/Unterhitze für 35 Minuten in den Ofen. Das Baked Oatmeal hält sich für mindestens zwei Tage im Kühlschrank und schmeckt auch nachmittags zu einer Tasse Kaffee.