«World Wide Wohnzimmer»: Alle Fakten zur Neuauflage bei Joyn

Für die Premiere am Donnerstag ist Comedienne Hazel Brugger (30) angekündigt. Am Freitag sollen die Streamer Papaplatte (27) und Reeze und am Montag Influencerin Julia Beautx (25) mit dabei sein. «Dann immer montags, mittwochs und freitags um 17 Uhr», heisst es in einem Instagram–Post. «Und natürlich sieben Tage die Woche hier und auf TikTok. Ausserdem könnt ihr uns auch bald in der Nacht auf ProSieben entdecken und 14 Tage nach Joyn–Premiere auf YouTube.»