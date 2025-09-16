Worte mit Gewicht: Warum Google vom Ende des freien Internets spricht

Seit fast 30 Jahren gilt das offene Internet als Selbstverständlichkeit: Jeder kann Inhalte veröffentlichen, jeder kann sie finden. Und ausgerechnet Google, der Konzern, der gross geworden ist, indem er dieses offene Netz durchsuchbar machte, spricht nun von seinem Niedergang. In einer Gerichtsakte heisst es: «Das offene Web ist bereits in schnellem Rückgang.» Was es mit dieser Aussage auf sich hat.