Wortspiele und mehr: Fünf coole Wordle-Ableger

Das Prinzip des originalen Internet-Spiels «Wordle» ist einfach: Worte mit fünf Buchstaben sind innerhalb von sechs Versuchen zu erraten. Bei jedem Versuch zeigt einem das Spiel an, welche Buchstaben richtig, falsch oder zwar richtig, aber an der falschen Stelle stehen. Das Spiel erschien zunächst nur auf Englisch, inzwischen gibt es neben Deutsch auch viele weitere Sprachen. Täglich erscheint ein neues Wort, auf Twitter und in Messenger-Apps teilen «Wordle»-Begeisterte ihre Ergebnisse miteinander. Das erfolgreiche Spielprinzip treibt inzwischen weitere Blüten und funktioniert mit anderen Rate-Gegenständen als Worten. Diese «Wordle»-Spin-offs gibt es.