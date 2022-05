Wotan Wilke Möhring: Das war bisher sein «tränenreichster Abschied»

Haben Sie während der Dreharbeiten selbst etwas gelernt, was Sie mit nach Hause nehmen konnten?

Möhring: Ich hatte diese Berührungsängste nicht, weil ich solche Menschen kenne und auch schon mit ihnen arbeiten durfte. Ich habe aber gesehen, wer eigentlich das Defizit hat. Das sind nämlich wir. Wir lassen sie gar nicht zu Wort kommen. Sie müssen 24 Stunden am Tag nach unseren Regeln funktionieren und wir massen uns an, dass wir tolerant seien. Das stimmt aber leider meistens nicht. Das sind oft nur Worthülsen, damit wir uns wohler fühlen. Ich habe auch gesehen, welche Harmonie möglich ist, wenn man einfach Rücksicht nimmt und zuhört. Wenn man nichts einfordert. Wenn man alle sein lässt. Welchen tollen Beitrag man bekommt, wenn man Menschen nicht zwingt, so und so funktionieren zu müssen. Das war der harmonischste Dreh, den ich je hatte. Wir verneigen uns vor den Menschen eher als umgekehrt, weil sie die doppelte Leistung gebracht haben: Uns in unserer Welt entgegenzukommen und dann noch in dieser künstlichen Film-Welt.