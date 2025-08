Wrestling-Legende Hulk Hogan in privater Zeremonie beigesetzt

«Papa, wir haben dich auf die einfachste Weise geehrt, die meiner Seele entsprach. Wir haben unsere Babys mit an den Strand genommen und sie in dasselbe salzige Wasser gesetzt, das du so geliebt hast. [...] Wir lieben dich und ehren die Dinge, die dich so besonders gemacht haben», so Brooke Hogan.