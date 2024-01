«Wundervoll»: Willem Dafoe freut sich über seinen Stern

Seit 40 Jahren erfolgreich

Im Laufe seiner Karriere erhielt Willem Dafoe, der seit den 1980er Jahren erfolgreich ist, bereits zahlreiche Auszeichnungen. Der Schauspieler war viermal für den Oscar nominiert, für seine Rollen in «Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit» (2018), «The Florida Project» (2017), «Shadow of the Vampire» (2000) und «Platoon» (1986).