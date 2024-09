«Wundervolle Worte»: Sarah Ferguson lobt das Video von Prinzessin Kate

Anfang September hatte Kate in einem Video erklärt, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Der Clip zeigte die Ehefrau von Prinz William (42) mit ihrer Familie sehr privat im Urlaub in Norfolk. In dem Beitrag dazu schrieb sie unter anderem: «An alle, die ihre eigene Reise im Kampf gegen den Krebs fortsetzen – ich bleibe bei euch, Seite an Seite, Hand in Hand. Aus der Dunkelheit kann Licht kommen, also lasst das Licht hell leuchten.»