Wunmi Mosaku und Hailee Steinfeld: Mit Babybäuchen bei Golden Globes

Der Vampir–Horrorfilm «Blood & Sinners» ist bei den Golden Globen mit einem Award in der Kategorie Cinematic & Box Office Achievement (Filmische & kommerzielle Leistung) ausgezeichnet worden. Die Darstellerinnen Hailee Steinfeld (29) und Wunmi Mosaku (39) sorgten auf dem roten Teppich noch für andere schöne Momente.
Hailee Steinfeld hüllt ihren Babybauch in Prada
Steinfeld zeigte sich zum ersten Mal bei einer Veranstaltung, nachdem sie im Dezember ihre Schwangerschaft verkündet hat. Für ihren ersten Auftritt mit Babybauch wählte Steinfeld ein pfirsichfarbenes Seidenchiffonkleid von Prada mit silberner Paillettenstickerei im Kreuzmuster. Immer wieder legte sie vor den Fotografen ihre Hände auf ihren Bauch.
Nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit mit NFL–Star Josh Allen (29) erwartet die Schauspielerin ihr erstes Kind. Die beiden wurden erstmals im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht wurde, im Juli 2024 machten sie ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Auf der Plattform teilten sie dann vier Monate später auch die Neuigkeit über ihre Verlobung mit romantischen Fotos des Antrags. Die Hochzeit folgte im Mai 2025 bei einer intimen Zeremonie in Südkalifornien.
Wunmi Mosaku verkündet zweite Schwangerschaft
Für eine weitere Überraschung sorgte Steinfelds Kollegin Wunmi Mosaku (39). Sie gab bei der Preisverleihung in Los Angeles ihre zweite Schwangerschaft bekannt – und das mit einer besonderen Schwangerschaftsfashion. Sie erschien in einem farblich auffallenden Dress. «Dieses gelbe Kleid ist ein wunderschönes, massgeschneidertes Kleid von Matthew Reisman», erzählte sie dem «Hollywood Reporter». «Wir haben uns für Gelb entschieden, weil ich schwanger bin. Und Gelb bedeutet auf Yoruba ‹Mutter ist golden›, und ich dachte, das ist die perfekte Farbe.»
In einem «Vogue»–Artikel, der zeitgleich mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich veröffentlicht wurde, erklärte sie, warum sie diese «wunderschöne, persönliche, heilige Neuigkeit» ausgerechnet jetzt preisgeben wollte. «Ehrlich gesagt, würde ich am liebsten einfach nur ich selbst sein – eine Frau, die zufällig schwanger ist – und unseren grossartigen Film und unser fantastisches Team feiern, während ich gleichzeitig dieses heiligste Geschenk meines Lebens beschütze. Deshalb habe ich beschlossen, heute bei den Golden Globes nicht mehr zu versuchen, meinen Babybauch zu verstecken, damit mein Baby und ich diesen Moment gemeinsam in vollen Zügen geniessen können.» Mosaku ist bereits Mutter einer Tochter.