Wünscht sie ihrer Mutter den Tod? Drew Barrymore stellt Aussagen klar

Schon als Kind wurde Drew Barrymore süchtig

Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist seit Jahrzehnten schwierig. Barrymores Eltern waren ebenfalls Schauspieler und liebten das Feiern. Drew Barrymore schilderte schon mehrfach, dass sie darüber früh an Alkohol und Drogen kam. Während die «E.T»-Schauspielerin als Kinderstar weltweit gefeiert wurde, ging es privat bergab. In ihrer Autobiografie «Little Girl Lost» schrieb sie darüber, wie sie sich mit neun erstmals betrank, mit zehn ihren ersten Joint rauchte und mit zwölf Jahren Kokain schnupfte. Nach ihrem 13. Geburtstag wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und machte mehrere Entziehungskuren. Anschliessend kam sie in Pflegefamilien unter und zog mit 15 in ihre eigene Wohnung.