«Würde ihn nicht beschützen»: Donald Trump teilt gegen Prinz Harry aus

Ein US–Gericht beschäftigt sich derzeit mit der Frage, ob die US–Regierung diesen freigeben muss. Die konservative Denkfabrik Heritage Foundation fordert dies, da Prinz Harry in seinen Memoiren über seinen Drogenkonsum in der Vergangenheit spreche und damit die Frage im Raum stehe, warum ihm im Jahr 2020 die Einreise in die Staaten gestattet worden sei. «Ich würde ihn nicht beschützen», sagte Trump in dem Interview und wies dabei offenbar auf seine Einstellung zu Harry in seiner möglichen zweiten Amtszeit als US–Präsident hin. «Er hat die Queen verraten. Das ist unverzeihlich. Wenn es nach mir ginge, wäre er auf sich allein gestellt.»