Würde Prinz William Rückkehr von Prinz Harry verhindern?

Während sich Prinzessin Kate (42) von einer Operation im Unterleib erholt und zuletzt mit einem bearbeiteten Instagram–Foto für allerlei Spekulationen um ihren Gesundheitszustand sorgte, ist König Charles III. (75) aktuell mit seiner Krebsbehandlung beschäftigt. Beide hochrangigen Royals halten sich in dieser Zeit grösstenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Paul Burrell sagte nun in einem Interview, aus dem der «Mirror» zitiert, dass sich Dinge in der Familie jetzt ändern würden und die Royals «nicht in demselben Tempo weitermachen» könnten wie bisher.