Würde Stefan Raab noch einmal selbst beim ESC auftreten?

Auf die Frage, ob es bei ihm nicht doch ein wenig in den Fingern kribbelt, antwortete Raab: «Nein. Ich habe das damals gemacht, was ein grosser Spass für mich war, aber das Leben ist eben auch ein Prozess und man muss ja die Entwicklung der Dinge sehen.» Er verglich sich hierbei mit einem inzwischen 79–jährigen Ex–Fussballer und –Trainer: «Wenn du jetzt Jupp Heynckes fragst, ob er nochmal Bock hat, in der Nationalmannschaft zu spielen, würde der dir auch sagen, dass das nicht so viel Sinn macht.» In der Rolle als Mentor für jüngere Künstlerinnen und Künstler fühle er sich aber pudelwohl «und sie macht mir grossen Spass».