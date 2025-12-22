«Wurden beklaut»: Einbruch bei «Let's Dance»-Star Ekaterina Leonova

Bei Ekaterina Leonova (38) wurde eingebrochen. Das verriet die aus «Let's Dance» bekannte Tänzerin ihren Followern in einer Story bei Instagram. «Was war neulich los als du so traurig warst?», fragte sie ein Fan in einer Fragerunde über die Plattform. Sie habe sich zuerst nicht getraut, darüber zu sprechen, schrieb Leonova, doch dann packte sie aus: «Ich sage euch kurz: Wir wurden beklaut». Mit «wir» meinte «Ekat» sich und ihren Partner Ilya Viarmenich, den sie im Herbst 2024 kennengelernt hatte.