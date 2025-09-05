«Würdig verabschiedet»: Mutter von Stefan Mross beigesetzt

Schon eine Woche später kehrte er jedoch zum Saisonfinale in den Europa–Park in Rust zurück. In bewegenden Worten erinnerte er an seine Eltern: «Meiner Mama war es ganz, ganz wichtig – auch meinem Papa, der vor 15 Jahren fast auf den gleichen Tag von uns gegangen ist – dass ich einfach Leute glücklich machen darf. Und darum bin ich heute hier mit einem kleinen Lächeln», sagte Mross in der Sendung.