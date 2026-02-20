«Wurzeln kennenlernen»: Amira Aly bereist mit Söhnen Ägypten

Sie sei damals selbst überrascht gewesen, wie Kairo bei diesem Besuch auf sie gewirkt hatte, erklärte sie der «Bild»–Zeitung 2024: «Ich atmete die Luft ein und es fühlte sich so krass wie Heimat an. Ich fühlte mich wohl und wie zuhause.» Bereits damals kündigte sie an, in ein bis zwei Jahren auch mit ihren Kindern nach Ägypten reisen zu wollen, die ihren Opa bis dato noch nicht kannten. «Unser Verhältnis ist schwierig. Aber er ist Teil meines Lebens. Ich möchte ihm seine Enkel vorstellen. Meine Kinder sollen wissen, wo meine und ihre Wurzeln sind», so Aly.