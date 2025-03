Würzig, nussig, unwiderstehlich: Drei Rezepte mit Za'atar

Zubereitung: Den Fisch in acht dicke, etwa 4 cm breite Stäbchen schneiden. Mehl, Eier und Panko in drei separate tiefe Teller geben. 1 EL Za'atar mit dem Mehl vermengen, den Rest mit den Semmelbröseln. Die Fischstäbchen jeweils zuerst im Mehl, dann im Ei und zuletzt in den Semmelbröseln wenden. Auf ein Backblech legen, abdecken und bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen (sie halten sich bis zu 24 Stunden).