«WWM»-Promi-Special: Johannes B. Kerner schrammt an Blamage vorbei

Ein Millionengewinner als Retter in letzter Not für Johannes B. Kerner

Die Schlussrunde absolvierte Moderator Johannes B. Kerner (60). Der «Quiz–Champion»–Moderator nahm bereits 2003 teil und erspielte 125.000 Euro. Dieselbe Summe erreichte er auch 2020. Wie sah es nun 2025 aus? Zunächst durfte eine Anekdote aus Kerners Leben nicht fehlen, der von einer Gefängnisnacht im Alter von 15 Jahren in Berlin erzählte. Vor einem H&M–Laden liess er mit zwei Freunden ein freizügiges Plakat von Anna Nicole Smith mitgehen. In einem Linienbus wurden die drei von der Polizei geschnappt. Einige Stunden in einer Einzelzelle verbracht zu haben, sei «nicht schlimm, aber auch nicht schön gewesen», erklärte Kerner, der gegen die Polizisten wegen Freiheitsberaubung im Amt sogar prozessierte und Recht bekam.