«X-Factor: Das Unfassbare»: Neue Folge mit traurigem Hintergrund

«In liebevoller Erinnerung an drei aussergewöhnliche Menschen»

Der verstorbene Schauspieler ist in der Kurzgeschichte «Der graue Mann und das Meer» zu sehen. «Kurz nach den Dreharbeiten» sei er mit seinen beiden Töchtern Madita und Annik bei dem tragischen Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen, gab der Sender in einer Mitteilung bekannt. «In der Kurzgeschichte sieht man ihn gemeinsam mit den Töchtern in seiner letzten Rolle», wird weiter erklärt. Die drei spielen eine Familie, die einen Tag am Strand verbringen will. Doch dann taucht ein mysteriöser Mann im grauen Anzug in den Wellen auf.