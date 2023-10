«X-Factor: Das Unfassbare»: Neue Folge pünktlich zu Halloween

Dem Publikum werden erneut fünf Mystery–Kurzgeschichten präsentiert und es kann bis zur Auflösung am Ende der Folge miträtseln, ob diese erfunden oder (angeblich) wahr sind. Im «Hotel des Grauens» wird Manu Bennett (54, «Spartacus – Gods of the Arena») in der Rolle als Rezeptionist zu sehen sein. In «Der Fleisch–Regen von Kentucky» übernimmt Danny Trejo (79, «Sons of Anarchy») die Rolle als Sheriff. Bei «Rote Augen» handelt es sich um eine Neuauflage eines «X–Factor»–Klassikers über eine rotäugige Nanny. Die Idee zur Geschichte «Der Kontrolleur» stammt von den «Geschichten aus dem Altbau»–Podcastern Josch Kliemann und Christoph Wellenbrock. Eine weitere Story wird mit dem Titel «Ehre unter Dieben» angekündigt.