«X-Men»-Star James McAvoy bestätigt heimliche Hochzeit

James McAvoy will «die Klatschpresse nicht füttern»

Seine Beziehung mit Lisa Liberati wolle er nicht weiter kommentieren, so McAvoy gegenüber «The Guardian». Er wolle vermeiden, «die Klatschpresse zu füttern». Auch auf Instagram gewährt der Schauspieler nur selten Einblicke in sein Privatleben, zuletzt teilte er an Halloween 2019 ein Foto mit Lisa Liberati auf seinem Account. Im November 2021 zeigten sie sich gemeinsam bei den Fashion Awards in der Londoner Royal Albert Hall.