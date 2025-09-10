«X-Men»-Star James McAvoy in Toronto von Unbekanntem attackiert

Unbekannter Betrunkener schlug plötzlich zu

Die Attacke ereignete sich demnach gegen 23:55 Uhr in der Bar Charlotte's Room. McAvoy sass dort in kleiner Runde mit den Produzenten seines Films, als ein stark alkoholisierter Gast, der gerade des Lokals verwiesen werden sollte, plötzlich zuschlug. «James sass mit dem Rücken zu ihm, der Mann kam vorbei und schlug ihn einfach», schilderte ein Insider gegenüber «People».