Xavier Naidoo ist zurück: Diese Stars feierten bei seinem Comeback mit

Wie der «Kölner Express» berichtet, betrat Xavier Naidoo die Bühne mit 27 Minuten Verspätung – was der Stimmung in der Halle aber offenbar keinen Abbruch tat. Die Zeitung schreibt von gigantischem Jubel. Zum Auftakt sang der 54–Jährige seinen Song «Bei meiner Seele» und wandte sich anschliessend an das Publikum: «Wo wart ihr denn die ganzen Jahre? Ich hab' gar nicht gewusst, was ich vermisse. Ihr seid schuld, dass ich wieder hier stehe. Ich war Frührentner. Wegen euch bin ich hier.»