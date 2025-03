Xbox-Handheld noch 2025? Was bisher bekannt ist

Über welche Hardware das Xbox–Handheld verfügen könnte, steht derweil noch in den Sternen. Konkurrent Valve hat jedoch mit seiner OLED–Version des Steamdecks einen Standard für derartige Geräte gesetzt, an dem sich neue Marktteilnehmer messen lassen müssen. Insbesondere die Funktion, leistungshungrige Spiele auf dem PC laufen zu lassen, aber auf dem Steamdeck zu streamen, würde auch in einem Xbox–Ökosystem Sinn ergeben. Microsofts Spielechef Phil Spencer scheint das zu wissen und sprach im November 2024 laut «Bloomberg» davon, dass man sich bei der eigenen Entwicklung von der Konkurrenz «inspirieren» lasse.