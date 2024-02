Xenia Prinzessin von Sachsen zieht sich für den «Playboy» aus

Xenia Prinzessin von Sachsen: «Hätte meinen Körper fast modifizieren lassen»

«In manchen Reality–TV–Shows war ich die Einzige, die nichts an ihrem Körper hat machen lassen», erzählt Xenia Prinzessin von Sachsen. Das sei «hart» gewesen. «Und dann kam es vor, dass die anderen teils sehr stark operierten Frauen so was gesagt haben wie, dass ich ja keine Konkurrenz für sie sei, weil ich keine Kurven hätte und nicht weiblich sei. Das war furchtbar.» Die 37–Jährige war in zahlreichen Reality–Shows wie «Die Burg» (2005), «Sommerhaus der Stars» (2016) oder «Kampf der Realitystars» (2021) zu sehen.