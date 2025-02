Xenia von Sachsen wird Sängerin der 90er-Kultband Sqeezer

Neue Sqeezer–Formation nach Ermordung von Jim Reeves

Mit der ursprünglichen Besetzung von Sqeezer hat das neue Line–up um Xenia von Sachsen allerdings nichts mehr zu tun. Die Geschichte der Band endete vor neun Jahren auf traurige Weise. Gründungsmitglied Jim Reeves wurde am 1. Februar 2016 in einem Hostel in Berlin tot aufgefunden. Zwei Gäste aus Polen sollen den damals 47–jährigen, bisexuellen Sänger in einem Mehrbettzimmer aus homophoben Gründen gefoltert haben; Reeves starb an seinen inneren Verletzungen.