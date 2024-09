XXL-Achselhaare: Halle Berry zeigt Verwandlung zu «Never Let Go»-Rolle

Halle Berry (58) musste sich für ihren aktuellen Thrillerstreifen «Never Let Go – Lass niemals los» ganz schön verwandeln. Schliesslich spielt sie darin eine Frau, die sich zusammen mit ihren Zwillingssöhnen Samuel und Nolan in eine abgelegene Hütte im Wald zurückgezogen hat und zusehends verwildert. Auf ihrem Instagram–Account gewährte Berry nun einen Einblick in die Transformation zu ihrer Figur Momma – einschliesslich künstlicher Achselbehaarung.