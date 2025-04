«XY gelöst»: ZDF zeigt vier neue Fälle im Juni

Die einzelnen Folgen tragen die Titel «Tödlicher Freigang», «Millionenraub in Berlin», «Mörderische Entmietung» und «Mord am Disco–König». Geklärt werden soll etwa die Frage, wie die Behörden den Mörder einer 23–Jährigen trotz zunächst ausbleibender Spuren ermitteln konnten. Zudem wird ein aufsehenerregender Banküberfall unter die Lupe genommen, genauso wie der Mord an einer 54–jährigen Buchhalterin und der am «Disco–König» Berlins.