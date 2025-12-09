Y2K ist zurück: Diese 2000er-Modetrends feierten 2025 ihr Revival

2025 war ein Jahr der modischen Nostalgie: Von Ugg–Boots über All–Denim–Looks bis hin zu Ballerinas – zahlreiche It–Pieces der 2000er kehrten auf die Strassen zurück. Einige Trends feierten dabei ein besonders grosses Comeback.
Stirnbänder
Stirnbänder läuteten das 2000er–Revival–Jahr im Januar ein. Ob schlicht oder mit Strass: Das Haar–Accessoire war aus der Wintermode nicht wegzudenken. Zum Herbst kehrte es erneut zurück und hält sich bis heute. Vor allem schlichte, breite Modelle dominieren, doch auch Grobstrick– und Strassvarianten tauchen immer wieder auf. Als stylische und praktische Mützen–Alternative halten sie die Haare zurück – ganz ohne Frizz.
Bandage Dress
Das Bandage Dress war das Ausgeh– und Partykleid der 2000er schlechthin. Eng anliegend und aus Stretchstoff gefertigt, setzt es damals wie heute Figur und Dekolleté in Szene setzt. Das Kleid entdeckte Hailey Bieber bereits im April für sich, als sie in einem mauvefarbenen Modell zu den Fashion Trust U.S Awards erschien. Ihr Auftritt bewies: Für den Look braucht es nicht mehr als das Kleid und ein Paar Heels. Wer eine Handtasche ergänzen möchte, sollte am besten eine kleine Tasche wählen. Grosse Shopper sind fehl am Platz.
Whale Tails
Hailey Bieber machte im November auch den sogenannten «Whale Tail» wieder chic. Das Prinzip: Ein tiefer Rückenausschnitt oder eine tief sitzende Hose lässt die Unterwäsche bewusst hervorblitzen. Mit Kleid und G–String wird der Look red–carpet–tauglich, mit einem Naked Dress wirkt er noch moderner.
Boho Chic
Der Boho Chic prägt das gesamte Jahr 2025: weisse Spitzenkleider im Frühling, Festival–Looks mit Quasten und Fransen im Sommer, dunkle Chiffon–Outfits im Herbst und Winter. Der neu interpretierte Stil zieht sich durch alle Jahreszeiten. Als Herzstück kristallisiert sich der Maxirock mit Volants heraus – kombiniert mit Bluse oder Häkeltop für warme Tage und mit Pullover oder Weste für kühle Temperaturen.
Caprihosen
2025 verabschiedeten sich Jeans–Shorts aus der Sommer–Rotation. Ihren Platz nahmen Caprihosen ein. Besonders beliebt waren Modelle aus Denim, Baumwolle oder leichtem Stretch. Varianten mit geradem Schnitt liessen sich mit Bluse und Slingback–Pumps zum Office–Look kombinieren, während Denim–Capris mit Tanktop und Flip–Flop–Heels perfekt für den Alltag waren.
Metallic–Sneaker
Metallic–Sneaker waren das perfekte Statement–Accessoire, um jedem Outfit sofort den typischen Y2K–Flair zu verleihen. Chunky–Modelle harmonierten ideal mit Athleisure–Looks, während Retro–Sneaker mit brauner Sohle besonders gut zu Baggy Jeans und Basic–Shirt oder zu Stoffhose und Streifenhemd passten.