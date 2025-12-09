Y2K ist zurück: Diese 2000er-Modetrends feierten 2025 ihr Revival

Bandage Dress

Das Bandage Dress war das Ausgeh– und Partykleid der 2000er schlechthin. Eng anliegend und aus Stretchstoff gefertigt, setzt es damals wie heute Figur und Dekolleté in Szene setzt. Das Kleid entdeckte Hailey Bieber bereits im April für sich, als sie in einem mauvefarbenen Modell zu den Fashion Trust U.S Awards erschien. Ihr Auftritt bewies: Für den Look braucht es nicht mehr als das Kleid und ein Paar Heels. Wer eine Handtasche ergänzen möchte, sollte am besten eine kleine Tasche wählen. Grosse Shopper sind fehl am Platz.