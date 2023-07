Yacht-Besuch: König Charles feiert in Schottland Britannia-Jubiläum

Holyrood Week von König Charles

Der Besuch von König Charles auf der Britannia ist Teil der Holyrood Week, in deren Rahmen sich der Monarch für mehrere traditionelle Veranstaltungen in Schottland aufhält. Er trifft während des Aufenthalts nicht nur zahlreiche Leute und veranstaltet eine Gartenparty, sondern soll auch am 5. Juli in Edinburgh noch einmal gekrönt werden.