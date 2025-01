Yeliz Koc und Jannik Kontalis sind wieder ein Paar

In wenigen Wochen wird die Beziehung auf eine neue Probe gestellt: Koc gehört zum diesjährigen Cast von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (seit 2004, auf RTL). «Es wird natürlich nicht einfach sein, gerade wenn man frisch zusammen ist... Man möchte ja am liebsten 24 Stunden zusammen die Zeit verbringen», gestand Koc gegenüber RTL. Dennoch freue sich die 31–Jährige auf ihre Reise nach Down Under.